*El objetivo es vincular necesidades prioritarias de colonias marginadas: Regidora de MORENA

Jorge FERIA RAMÍREZ

Los Comités de Vida Vecinal (COMVIVES) deben integrarse al municipio de Oaxaca de Juárez, porque son el vínculo para atender las necesidades más prioritarias de colonias marginadas que se ubican en las partes altas de agencias como San Martín Mexicapan, San Juanito y Santa Rosa Panzacola, entre otras, donde no cuentan con servicios básicos como drenaje, alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles.

Al comentar lo anterior, la Regidora de Gobernación, Reglamentos y Nomenclatura del municipio capitalino, María de la Luz Ramírez Hernández, señaló que ha sido invitada por ciudadanos de Comités de COMVIVES de distintas colonias, agencias y fraccionamientos para que se les apoye en el sentido de que sean integrados al municipio.

Para ellos –dijo– es importante, puesto que COMVIVE es un órgano político y legal, mediante el cual pueden unirse y de manera institucional manifestar sus inconformidades y hacer sus peticiones.

En reciente sesión de cabildo presenté este punto de acuerdo, a fin de que en la próxima reunión se ventile, agregó.

El presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, manifestó que ya está lanzada la convocatoria para la integración de los COMVIVES, sin embargo, en pláticas con uno de los integrantes de la Comisión de Agencias y Colonias, me dice que no está enterado de tal convocatoria y no ha firmado nada, indicó María de la Luz.

La también regidora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dijo que en esta semana se pedirá la información para que los COMVIVES serán reconocidos con bases firmes y verídicas.

En el caso de que dicha convocatoria ya haya sido lanzada, aún falta el trámite que debe hacerse para que se puedan integrar legalmente los COMVIVES al municipio, indicó.

En entrevista, Ramírez Hernández comentó que hay más de 300 colonias, fraccionamientos y paralajes que no tienen constituido su Comité de Vida Vecinal vigente, dado que la duración de esos organismo es de dos años , por lo que a la fecha ya no tienen vigencia.

Por ello, es necesaria la integración de los nuevos COMVIVES, ya que son organismos que coadyuvan con el municipio en las áreas de seguridad, administrativas y sociales, entre otras.

Además que COMVIVE es un cuerpo legal, porque están reconocidos y propuestos en el reglamento respectivo y en los bandos de policía, por lo que se exhorta a la sociedad a que participe activamente en la vida política y administrativa del municipio, dijo.