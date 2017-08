¿Y de todo culpamos a Trump?

No es que no seamos capaces de hacerlo. No se trata de no reconocer que no actúa como mandatario del país más poderoso de la tierra, sino como un peleador de barrio bravo. Que en su hoja de ruta, enlodar a México es uno de sus estandartes. Pero tampoco nos resultaría útil no reconocer que, al menos en este caso, vaya que le estamos ayudando.

Fue una declaración que, en voz de quien la realizó, no podríamos considerarla como un traspié. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, es un político forjado en la disciplina que incluye el férreo control de sus palabras. Sabe qué dice y para qué decirlo. La semana anterior, luego que el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica actualizó su alerta de viaje e incluyó recomendaciones a sus ciudadanos al visitar destinos turísticos, por el incremento de homicidios, el secretario De la Madrid declaró que había que vislumbrar la posibilidad que estas alertas fuesen parte de la estrategia de negociación del presidente Trump en torno al Tratado de Libre Comercio. Medidas para presionar dijo Él. Incluso fue más allá y advirtió que en el juego de la política, todo se vale. Y puede tener razón el secretario; Trump es capaz de eso y más; lo demuestra casi cada mañana que enciende su twitter. El asunto es que las advertencias que se publicaron, en efecto tienen sustento.

Es cierto, también, lo que el prestigiado periodista Andrés Oppenheimer publicaba la semana pasada en su espacio en el Miami Herald. Con datos duros, advertía a sus lectores que la advertencia citada habría que tomarla con cierto escepticismo. Que si comparábamos las tasas de homicidios con algunas ciudades de Estados Unidos, Cancún y Los Cabos parecen oasis de tranquilidad. Y sí, en efecto publicaba datos duros que le respaldaban: Mientras que la tasa de homicidios de Cancún es de 20 personas por 100,000 habitantes y la de Los Cabos, de 14 personas por cada 100,000 habitantes, las tasas equivalentes para algunas grandes ciudades estadounidenses son de 52 personas por 100,000 habitantes en Baltimore, 50 en Detroit y 20 en Washington DC, según el Centro Brennan de Estadísticas de Justicia de la Universidad de Nueva York. En cuanto a cifras, los 169 asesinatos de Quintana Roo durante el primer semestre de este año fueron casi la mitad de las 328 muertes de Chicago en el mismo período, según la Asociación de Jefes de Policía de Grandes Ciudades.

Y sí, tiene razón. Aunque también hay que reconocer que más allá del número de homicidios, el que las ejecuciones hayan alcanzado las zonas turísticas han sido un factor que ha impactado en la percepción sobre estos destinos. Y aunque no se ha visto afectado ningún turista, el que estos hechos sucedan en la zona de bares y discotecas en Cancún –como el que sucedió la madrugada del sábado- o en playas, como Palmilla en Cabos, sí contribuyen a que la imagen de éstos se deterioren y que temas como la alerta, sí repercutan, principalmente en las negociaciones que tienen los turisteros con mayoristas de nuestro principal Mercado: el estadounidense.

No es hora de enrollarse en la bandera. Es cierto que hay que contextualizar y que sí, es muy importante que se conozca la tasa de homicidios en ciudades estadounidenses; pero ese no puede ser el Consuelo, ni tampoco la principal estrategia de respuesta. Lo único que va a hacer que se modifiquen las alertas y mejore la percepción es cambiar la realidad y garantizar seguridad.

No hay de otra. Es cierto que Trump puede salir a decir uno de estos días que le pide a sus ciudadanos no visitar México por violento –ya escribió algo en ese sentido en su twitter este fin de semana–; también es verdad que ello no necesariamente generaría una caída de visitantes. Pero la realidad es que se necesita que la seguridad en los destinos turísticos sea garantía y que pare la violencia.