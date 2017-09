DON BERNARDO QUINTANA ARRIOJA ENCABEZÓ la Federación Interamericana de Construcción y fue miembro de la Academia Sueca de Ciencias; hoy descansa en la Rotonda de Los Hombres Ilustres. Gilberto Borja Navarrete multiplicó 10 veces el valor de Ingenieros Civiles Asociados hasta los 4 mil mdd tras salir a bolsas mundiales. Hoy, en concurso mercantil y con Bernardo Quintana Isaac a la cabeza, las acciones valen 35 mdd y sus pasivos 3,660 mdd. De acuerdo a lo que se sabe del concurso mercantil, al final los bancos acreedores tomarían 60% del capital, Fintech de David Martínez el 39% y el 1% la familia del fundador de ICA. De hecho, hace casi una década Quintana Isaac liquidó las acciones de los ingenieros asociados (de la serie A, B y C) y también jubiló a los que lo desearan… con ello, su familia y allegados tomarían un lugar prominente en el control de la firma. Pero los verdaderos perdedores del concurso mercantil serán contratistas y proveedores —y en el cierta medida los bancos acreedores— que confiaron y financiaron a Empresas ICA y que tendrán que apechugar con quitas de entre 90% y 80% de sus créditos. También lo será el Gobierno federal, que no obstante los apoyos para que obtuviera obra e incluso rescatar trabajos como la autopista Oaxaca-Huatulco, tendrá que esperar a que el SAT de Osvaldo Santin pueda cobrar algo de los 5,200 mil millones de pesos en impuestos. Entre los ingenieros corre esta conseja: “Dueño de circo, empresario; hijo de dueño de circo, trapecista; nieto de dueño, payaso”. En fin……EN MEDIO DE LA TEMPESTAD de riesgos que acechan la estabilidad económica, la duda sobre la posibilidad de una baja en la calidad crediticia del país aún no se disipa del todo. El miércoles se llevó a cabo la 18a Conferencia Anual de la calificadora Moody’s, firma que aún mantiene la hoz sobre la calificación soberana del país. Desde el año pasado Moody’s, con más de 100 años de experiencia en la evaluación de riesgo de crédito, fijó la perspectiva de la nota de México en negativa, básicamente por la debilidad de Pemex y el acotado crecimiento del país, que ponía en duda su capacidad ante mayores presiones fiscales. Sin embargo, aunque la incertidumbre sobre la paraestatal ya no parpadea en el radar de peligros, la realidad es que persisten otros retos que podrían poner a prueba la resistencia de nuestra economía…… DE MOMENTO, LAS condiciones apuntan a una recuperación, lo que incluso llevó a la calificadora a mejorar su expectativa de crecimiento del PIB de este año, de 1.4% en enero a 2.1 por ciento. De igual forma, para 2018 las proyecciones avanzaron desde 2% a 2.4 por ciento. Sin embargo Alberto Jones Tamayo, cabeza de esta institución, deja ver que los últimos tres años son prueba de que ningún riesgo debe ser subestimado. Del 2015 a la fecha Grecia rechazó las condiciones de rescate de la UE, RU votó por el Brexit y Donald Trump obtuvo la presidencia de los EU, escenarios que se estimaban como poco probables. De ahí que la calificadora haya decidido esperar a conocer el resultado de la renegociación del TLCAN, antes de reinstaurar la perspectiva estable a la nota de México. De acuerdo con el especialista, éste es el principal riesgo, pues una salida repentina de EU podría restar un 2% al crecimiento de México en el primer año y un 4% en el segundo, básicamente por la desconfianza y la baja en la inversión y no por una reducción palpable en las exportaciones. De ocurrir esto, el análisis sobre una posible baja de calificación podría adquirir nuevos matices……. Caso contrario, de lograrse un convenio favorable entre los tres países, la calificadora podría inmediatamente ubicar la perspectiva a nivel de estable, independientemente de quien alcance el triunfo en la carrera presidencial del 2018. Pero entre si son peras o son manzanas, la realidad es que en esta decisión el tiempo apremia, pues los plazos promedio para la revisión de una posible baja de calificación, que van de 18 a 24 meses, podrían estar llegando a su fin. En este sentido, se calcula que podría ser a principios del 2018 que Moody’s podría tener un veredicto final sobre si México mantendrá su nivel de A3, que apenas adquirió en 2015 o si lo perderá. La moneda está en el aire……. A PARTIR DE SEPTIEMBRE, Chedraui de Antonio Chedraui, se unirá a la red de sucursales aprobadas por la Consar de Carlos Ramírez Fuentes, para recibir depósitos de ahorro voluntario para el retiro. Al detalle, esta cadena de supermercados cuenta con 233 tiendas, las cuales se añadirán a los 6 mil 700 puntos que reciben estas transferencias. Ya no hay pretexto……. Y POR HOY ES TODO.