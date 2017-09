Las bases darían el triunfo al PRI: GPG

*Morena, el adversario fuerte a vencer, afirma

Guillermo CASTILLEJOS ÁVILA

México necesita un Presidente que conozca a fondo la problemática social, tenga la sana intención de resolver y atender demandas del pueblo y se siente a dialogar con todas las fuerzas políticas desde un principio para poner las reglas, para marcarle a cada quien su responsabilidad, señaló Gregorio Pérez García.

Quien dijo ser Presidente de la Asociación 8 Regiones del estado de Oaxaca, entrevistado sobre la sucesión presidencial, dijo que como todos los eventos políticos, es algo muy natural, muy normal, la inquietud en los partidos políticos, grupos sociales, no es extraño, hay grupos que quieren incursionar. Dijo esperar que la próxima contienda se lleve en paz y termine en forma civilizada.

Afirmó ser priísta, haberse formado en el PRI, de cuyo partido no ha tenido ningún beneficio, dijo: cuando juré militar en el partido, lo hice de manera seria, responsable, comprometida, para trabajar y servir no con la condición de ver qué me daban.

Sólo deseaba que me dieran la oportunidad de servir a la sociedad, a la gente que lo necesita, por ello formé la Asociación 8 Regiones del Estado de Oaxaca, que sirve a los que realmente necesitan y demandan un servicio.

Aceptó que en cada contienda, en cada movimiento político –electoralmente hablando– hay una acentuada decadencia y se nota más en el PRI, por ser el partido que más ha servido, tiene más tiempo en el poder y ha vivido más años que los otros partidos.

Reconoció que el país enfrenta un serio problema económico que no se ha querido tocar de fondo, además de la delincuencia que genera la falta de empleos y la falta de una economía sólida, situación que compete atender al gobierno.

Del actual Presidente de filiación priísta, a un año y meses de concluir el sexenio, Pérez García, dijo que nos deja un país con una gran demanda de satisfacer necesidades sobre todo sociales, lo que no se puede resolver de un plumazo.

De ahí el señalamiento de que México necesita un hombre que anteponga la sana intención de resolver y atender demandas populares.

Para encontrarlo habrá que hacer un trabajo de auscultación, sin olvidar a la mujer, que las hay muy valiosas para gobernar al país.

¿Continuará el PRI en Los Pinos?

Si las cosas cambian, si el trabajo que haga el candidato, los dirigentes desde las bases seccionales del partido, continuará, tiene todo para hacerlo y continuar, tiene el poder y ese poder hay que bajarlo a las bases, desde los municipales, distritales y estatales; por supuesto que se puede correr riesgos como cualquier partido, pero con un buen trabajo, continuará, afirmó.

¿El enemigo a vencer, es Morena?

El popular Goyito, respondió: en política no hay enemigos, hay adversarios, seguramente será el adversario fuerte, pero puede correr riesgos de poner como candidatos a los mismos de siempre, no le iría bien.

¿Votará la ciudadanía, en la próxima elección?

Si se hace buen trabajo y los partidos contendientes motivan a sus bases, sí, pero esto requiere de mucho trabajo, hay que despertar interés, motivar a la gente con un buen plan de trabajo, indicó.

¿Funcionaría un candidato independiente?

Para México, para la presidencia de la República, no lo considero porque tendría que hacer mucho trabajo, un doble trabajo de lo que hacen los partidos constituidos. Depende del discurso, programa de gobierno que presente, pero no lo creo.

Dijo que acciones corruptas de ex Gobernadores, no solo del PRI sino de todos los partidos políticos, que han manchado su imagen, corresponderá limpiar a los dirigentes, para dar confianza, atraer simpatizantes y acudan a votar en las elecciones del próximo año.

¿La Ley anticorrupción, funcionará?

Depende de quién vaya a aplicar esa ley, primero debe conocerla, tener capacidad para aplicarla, puesto que no sirve crear leyes y leyes, si no hay quien las pueda aplicar y tenga capacidad para aplicarlas.

Sería una ley más, no funcional, porque no hay quien la aplique, dijo finalmente Gregorio Pérez García.