SIN HACER A UN LADO LA POLÉMICA QUE concita López Obrador, utilizar a Ricardo Monreal y la elección de Morena para golpear al tabasqueño puede ser una estrategia sin futuro. Lo que puede pasar, por más que el delegado en Cuauhtémoc asegure que se queda en Morena —en Canal Once nos insistió sobre ello—, es que las posibilidades de que termine por ser candidato por otro partido a la capital son francamente factibles. Lo que parece un hecho es que efectivamente Monreal fue derrotado por la nomenclatura de Morena, lo que incluye centralmente a López Obrador, pero hay que identificar que no es el único. La estrategia del partido está diseñada y opera vía una nomenclatura, como suele suceder en todos los partidos, en que se concentran todas las decisiones. El eje del organismo político gira en torno a AMLO y bajo esta fórmula se desarrolla y desenvuelve. No es un asunto de imposiciones, es un tema de convicciones y militancia. Martí Batres de alguna forma lo definió cuando dijo: “ese ejercicio ya se hizo, conforme a nuestro estatuto ya hay un resultado, ya terminó. Ahora debemos ir hacia delante”. En el fondo lo que plantea es que el partido ya decidió y que la encuesta es inapelable; disentir no cabe bajo este esquema. Otro elemento a considerar es que hasta el momento, van casi dos semanas de la encuesta, López Obrador no ha expuesto su punto de vista. La lógica indica que a estas alturas tendría que mandar mensajes en busca de la conciliación para uno y otros. Alguna razón tendrá para no hacerlo, pero queda claro que de origen está involucrado. No se quiere meter en un tema en el cual él es el fiel de la balanza, para decirlo de manera suavecita. Una de las claves de la encuesta, nos dice Paco Abundis, de Parametría, está en que una de las preguntas a los encuestados es sobre a quién quisieran como candidato al gobierno de la capital. Claudia Sheinbaum tiene 15.9, Martí Batres 10.1% y hasta el tercer lugar está Ricardo Monreal con 9.7%. La pregunta que no se hizo, si se hizo no se conoce la respuesta, es sobre quién de los 4 candidatos le gustaría que fuera el Jefe de Gobierno de la CDMN. No está claro cuál pudiera ser la respuesta, pero sin duda es una cuestión importante. En el 2012 López Obrador fue quien se llevó el mayor porcentaje sobre la candidatura a la presidencia por el partido, en tanto que Marcelo Ebrard resultó ser quien tuvo más menciones en la pregunta sobre quién le gustaría que fuera el presidente de México. Sin embargo, el candidato fue Andrés y Ebrard aceptó las reglas, aunque dijera otra cosa en voz baja. Si se hace otra encuesta, nos dice Paco Abundis, “creo que volvería a ganar Claudia Sheinbaum”. Si Monreal se va a otro partido sabe que Morena se le va a ir encima. El delegado está claro que ésas son las reglas le gusten o no, nos gusten o no…… POBRE ES EN MÉXICO QUIEN, además de tener ingresos de 2 mil pesos al mes, no tiene acceso a los derechos básicos. Pobreza extrema es cuando se tiene un ingreso menor a los 2 mil pesos y se tienen 3 o más carencias de los derechos básicos. Los datos que dimos a conocer ofrecen resultados mixtos, todo depende de los ámbitos y los estados del país. La pobreza entre 2014 y 2016 se redujo; sin embargo, en los periodos anteriores más largos se incrementó. Estos últimos años fueron buenos, pero no se compensa con los periodos anteriores. La metodología de medición es mandatada por el Congreso. Los datos que tenemos son consistentes con la economía del país. La inflación actual le podría dar un golpe a lo alcanzado entre 2014-2016. La tendencia de reducción de la pobreza se dará si se aumentan los empleos, si regresa la inflación a los niveles de hace año y medio, al menos, y si se mantiene la coordinación de instancias de políticas públicas……Y POR HOY ES TODO.