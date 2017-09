Amor de laboratorio

Arthur Aaron lleva 40 años investigando los procesos interpersonales. Entre otras cosas, ha estudiado qué acerca a las personas, qué las hace enamorarse y qué las motiva a seguir juntas. Hace casi 20 años, en 1997, echó a andar un experimento en su laboratorio de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, para probar que la gente puede enamorarse de manera intencional. Junto con su equipo elaboró una lista de 36 preguntas que responderían varias parejas formadas por un hombre y una mujer que no se conocieran previamente. Una de las parejas que participaron en el experimento se casó.

¿Es posible enamorarse de quien una decida? Aaron intentó probar que sí. También Len Catron, una columnista del New York Times, que se enamoró de un conocido de la universidad después de hacer el experimento (“To fall in love with anyone do this”, New York Times, January 9, 2015)

Las 36 preguntas son interesantes y también una pequeña muestra de asuntos que desconocemos de la gente que nos gusta, de las parejas potenciales con las que hemos salido a lo largo de la vida o incluso de nuestra pareja actual.

La construcción de intimidad y confianza no es un proceso que ocurra como magia gracias a la convivencia. Tal vez sentarse frente a frente a preguntarse cosas, podría funcionar como un acelerador de procesos.

Algunas parejas acostumbran hablar con poca profundidad. Quizá temen vulnerarse frente al otro al contarle temas delicados como describir la relación con la madre, su idea de la muerte o poder hacer un resumen sincero de la historia su vida. A veces hablamos de los otros, de libros o películas y quizá poco de nosotros mismos.

El amor transita por caminos poco lineales y a veces inexplicables, aunque las coincidencias acercan, por supuesto: si una valora la inteligencia y el deporte, un hombre brillante que además nada, puede ser el objeto del deseo. O el escenario opuesto: alguien que responde 36 preguntas y que con cada respuesta, describe lo que no nos gusta o interesa en la vida. Por ejemplo: “Describe un día perfecto” y él habla de un domingo comiendo alitas y viendo futbol americano (traducción: corre tan rápido como puedas). Si te cuenta que la relación con su madre es lo más cercano que tiene en la vida, que la visita diario, que es una santa, la mejor persona del mundo, oh no: Edipo a la vista, corre rápido otra vez.

El amor se estudia, se teoriza y se intenta medir con resonancias magnéticas. Experimentos como el de Aarón, pretenden funcionar como una fórmula moderna para que dos se enamoren. Como terapeuta, observo que hay un elemento inexplicable (inconsciente) que nos une amorosamente con alguien y no con otra persona. Se le llama química, chispa, magia. Y también tiene que ver con la construcción internalizada del objeto amoroso.

El experimento se antoja para profundizar una relación que ya es amorosa o para probar si puede acercar a dos que aún no se enamoran.