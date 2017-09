El Patíbulo

*Visita de EPN y el simulado boicot; Congreso y su engaño anticorrupción

Alberto UNDA

Adivinaron!!!!!, Los capos de la Sección 22 buscan el boicot para disimular inconformidad ante sus bases por la llegada de Enrique Peña Nieto a Oaxaca y presionar para obtener más prebendas que beneficien a su dirigencia y su Comisión Política.

Se agrega a la ambición violenta y desmedida del magisterio democrático los mil millones de pesos que el gobierno federal desembolsará en salarios, de tres mil 700 profesores regularizados, que aunque no cumplieron con los esquemas de evaluación, serán beneficiados por las negociaciones en lo oscurito.

La simulación es grotesca para una sociedad asqueada de la corrupción de los gobiernos que han saqueado a Oaxaca.

La pregunta es: ¿cuántas obras sociales, de comunicación, de aplicación de la justicia, cuantos policías y agentes investigadores podrían contratarse para combatir con mediana eficiencia a la delincuencia organizada que no da tregua, qué de las obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, pavimentación, apoyo al campo, o para compra de medicamentos y equipos para clínicas y hospitales, etc., etc., podrían hacerse efectivos con esta multimillonaria cantidad, que irá a parar a los bolsillos de unos cuantos “profesores” y sus líderes corruptos?

Qué explicación convincente pueden dar los gobiernos federal y estatal a miles de jóvenes profesionistas que no tienen empleo; a vecinos de calles sin repavimentar, a las víctimas de la inseguridad en los diarios homicidios de ciudadanos que, como el doctor Carlos Melo Velásquez, pierden la vida por la inseguridad y todo queda en total impunidad.

O qué pueden argumentar ante grupos de campesinos y pueblos enteros, que hace años no reciben apoyo financiero para hacer producir la tierra, mientras a las élites delincuenciales vestidas de organizaciones gremiales y sociales, se le paga derecho de piso para que se le deje “gobernar”.

En dos semanas, personas sin preparación docente que compraron derechos en anteriores dirigencias o que fueron impuestos en cada negociación desde hace 30 años, sólo se presentaron al pase de lista en los exámenes de evaluación para que en contubernio con la SEP, hicieran creer que fueron evaluados.

Por supuesto que no se informó si estos cientos de millones de pesos serán pagados mensualmente a los “nuevos” profesores y cuál es el impacto financiero anual de este gasto tan exorbitante como inútil.

De acuerdo con un reciente análisis de Mexicanos Primero, la educación que estos “profesores regularizados” y sus maestros y guías inmorales del Cártel de la Sección 22 imparten en Oaxaca, es tan deficiente o pésima que el nivel educativo de la entidad sigue en penúltimo lugar de la media nacional, sitio que no ha abandonado en las últimas tres décadas.

Es muy complejo entender por qué, ante la enseñanza tan deficiente que se agrava cotidianamente por la actitud mafiosa e irresponsable del “magisterio oaxaqueño”, que cuando se le pega la gana paraliza las actividades escolares, todavía se le ocurre a uno de los prisuntos, Aurelio Nuño, titular de la SEP, malgastar y derrochar a manos llenas el dinero de los contribuyentes que, utilizados de otra manera, bien podrían coadyuvar a atender tantas demandas pendientes.

El juego perverso de Nuño

Porque, además, el suspirante presidencial, autor de la malograda y maltrecha reforma educativa, ya ideó otro juguetito para distraer mayor cantidad de recursos públicos.

Nuño Mayer ahora quiere que las niñas y niños de todo el país hablen inglés, como si hubieran estudiado en Cambridge, aunque vivan en zonas deprimidas, marginadas y de extrema pobreza.

Ya me vi

Pero como la cosa es que su jefe Peña Nieto esté contento y “apantallado” por las genialidades de su funcionario predilecto, le quite la capucha y lo convierta en el abanderado tricolor el próximo año, ahora anuncia que en las normales públicas se garantizará el cumplimiento del programa del idioma inglés con mil 800 horas de aprendizaje de ese idioma.

El titular de la SEP aseguró que a los (a)normalistas deberán cumplir el programa del idioma inglés de la Universidad de Cambridge.

Con una ingenuidad que desborda optimismo ramplón, el probable candidato del PRI a la presidencia de la República, confía que los futuros profesores, cuando salgan de las escuelas normales, serán bilingües, ya que en el trayecto de sus estudios cursarán aproximadamente mil 800 horas de aprendizaje de ese idioma, con lo cual también se garantizará que preparen mejor a los estudiantes mexicanos.

Tampoco el titular de la SEP explicó cuánto costará aplicar este programa de enseñanza del inglés y, además, pasó por alto que los (a)normalistas en Oaxaca, lo que menos hacen es estudiar, pues son utilizados como carne de cañón para mantener la agitación, el vandalismo, agredir a la ciudadanía, bloquear oficinas y centros comerciales y engrosar las marchas y plantones.

En suma, otra vez el gobierno para intentar tener maiceados y domesticados a los del Cártel 22, les llenarán las alforjas –por aquello de que actúan como forajidos– con toneladas de dinero, gasto inútil porque ellos siguen aplicando sus actos de presión, chantaje, suspensión de actividades escolares, ausentismo, entre muchas de sus nefastas acciones.

Peña Nieto, última oportunidad de hacer algo por Oaxaca

Se espera que la visita de Peña Nieto sea rauda y veloz, no por tiempos de agenda, sino por las amenazas de boicot, no sólo del Cartel–S22, sino por otras agrupaciones delincuenciales que quieren sacar raja económica.

Tras haber encontrado un estado en quiebra financiera total, pero con recursos emergentes conseguidos a través de Peña Nieto para enfrentar los primero siete meses de su gobierno, Murat Hinojosa ha logrado, en caso de que se concrete la visita, que la figura presidencial pise la capital del estado natal de uno de los más grandes presidente que ha tenido México: Benito Juárez García.

Peña Nieto es amigo y estima al gobernador Murat Hinojosa, quien fue su cercano colaborador, por ello se da como un hecho que el presidente acuda a Oaxaca.

Viendo con optimismo es posible que esta gira presidencial permitiría al gobernador mostrar a Peña Nieto el panorama general de los innumerables problemas que afectan a Oaxaca e impiden su incorporación al desarrollo nacional.

Por su cercanía, Alejandro Murat estaría en condiciones de solicitar una gama de apoyos concretos para programas, inversiones, proyectos, que puedan beneficiar a la sociedad oaxaqueña.

El gobernador debe llevar también la voz de los sectores de la sociedad que exigen un alto a las mafias de la delincuencia organizada y que podría ser uno de los pocos aciertos Peña Nieto, al menos antes de concluir su mandato al apoyar al mandatario estatal para que en Oaxaca se aplique el estado de derecho y se impulse el desarrollo, que sigue siendo una de las trilladas deudas de justicia social de la Federación.

Partidos aprueban leyes para que reine la corrupción

En franco desquite, porque el ex Contralor repetidamente los exhibió en toda su estatura inmoral, deshonesta y pletórica de corrupción e ineficacia, las y los diputados de la corruptible LXIII legislatura, aprovecharon una reunión para aprobar las leyes secundarias del sistema estatal anticorrupción, para darle “cuello” a Carlos Altamirano Toledo, tío de Carol Altamirano, quien por cierto ya que fue perredista, y luego para llegar a la diputación, se registró como panista y ahora se le ve en los actos de Morena.

Así los corruptibles diputados y diputadas para proteger a sus anteriores y actuales autoridades municipales y ex funcionarios que lucraron en el gobierno pasado, crearon una nueva dependencia, el Órgano Superior de Fiscalización.

Apegados a su costumbre de ineficiencia, impuntualidad e irresponsabilidad, en el último día, previsto por la ley el 30 de agosto, a todo “vapor”, aprobaron el marco legal que de paso, las y los protegerá y hará impunes por sí saltan a otro cargo popular en 2018.

Con 38 votos y ahora sí dizque desquitando sus multimillonarios salarios y bonos con una maratónica sesión en las que en tribuna, legisladores y legisladoras de todas las fracciones se hacían pasar como decentes para combatir la corrupción en el estado.

Y es que con simulación, aprobaron cinco reformas y cuatro leyes de la Fiscalía Anticorrupción, parte fundamental del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de modo tal que sean inoperantes en su aplicación.

De tal suerte que con un evidente futurismo electoral para engañar de nuevo a la sociedad, esta 63 Legislatura se dio a la tarea de avalar reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sólo para que esta instancia autónoma sea parte del Comité Coordinador de Combate a la Corrupción, donde nada podrá hacer cuando el Contralor del estado José Díaz Navarro, ha demostrado que la corrupción gubernamental de ayer y hoy quedarán impunes.

Por otro lado, las y los diputados previeron que las futuras fracciones de sus partidos, tengan más garras para vender impunidad, y por eso aprobaron la Ley Orgánica Municipal del Estado, con la cual podrán coaccionar a las nuevas autoridades en los 570 municipios al crear las figuras de contralor, cuenta pública municipal y comités de contraloría social y cuya aplicación será recíprocamente proporcional al monto de la cuota a cada miembros de las Legislaturas para evitar que se aplique la ley en caso de corrupción de alcaldes y alcaldesas como sucede en la actualidad.

También se le da más facultades a corromperse como lo ha hecho hasta ahora, al elefante blanco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para sancionar conductas corruptas y, para ello, se inventaron la nueva Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa.

Luego para hacer pasar a cada funcionario o autoridad municipal de honesto, crearon la Ley de Entrega Recepción que, como se sabe, es un procedimiento que desde siempre es sólo un acuerdo de impunidad entre quienes terminan y recibe un encargo público, sin mayor consecuencia que no sea burocratizar la administración estatal.

Con cinismo insultante, aprobaron la implementación de la Declaración 3X3, obligatoria a las y los funcionarios públicos, no así para diputados ni diputadas.

Por último, para dejar bien amarado el entramado para que la corrupción sobreviva con impunidad en Oaxaca, los representantes de todas las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en el Congreso, avalaron la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y los Municipios que observará un “código de ética” y las sanciones que se aplicarán a las corruptelas de los funcionarios públicos, otra más fue la Fiscalización y rendición de Cuentas, que sólo es una “chainiada” al marco legal de la anterior Auditoría Superior del Estado y que no resolverá la corrupción en los tres poderes estatales y que la 63 Legislatura se encargó de aceitar tan bien para que sea inaplicable.

albertounda16@gmail.com

@albertounda16