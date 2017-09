Dignifican la zona triqui

*Destierran la violencia que por años ha sido un obstáculo para el desarrollo social en la zona

AGENCIA JM

La Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui UBISORT; saluda la suma de esfuerzos y voluntades que han emprendido las organizaciones sociales con el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, para dignificar la zona triqui y desterrar la violencia que por años ha sido un obstáculo para el desarrollo social de las comunidades indígenas de nuestra región.

La organización social recibió con beneplácito el anuncio de la ratificación del acuerdo de paz que se firmó en el 2012 y abona disposición al diálogo y la concertación para dirimir diferencias.

“Estamos seguros que nuestra etnia triqui tiene la fortaleza para afrontar la decisión histórica de unificar a todas las comunidades de la región, sin importar ideologías ni colores partidistas. La paz entre hermanos triquis es fundamental para alcanzar el progreso y desarrollo ancestral que reclama nuestra etnia”, expresa la UBISORT en una carta dirigida al gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Asegura que desde el corazón de las comunidades que conforman la UBISORT, reunidos en asamblea comunitaria triqui, lideres naturales de las comunidades; acordaron por unanimidad avalar la ratificación del acuerdo de paz y concordia.

“Hoy nuestra convulsionada región exige cambios verdaderos en la forma de hacer política de todos los actores, llámese gobierno federal, gobierno estatal y las organizaciones representativas de la región, la paz no debe ser una palabra hueca, porque está en riesgo la seguridad de nuestras familias y la armonía de las comunidades y la tan anhelada justicia social, que consideramos deben ser los pilares básicos que unifiquen a nuestra etnia, para caminar hacia el desarrollo de la zona triqui”, agrega el escrito.

Reconoce que, la paz con justicia y dignidad solo se podrá alcanzar cuando las comunidades originarias de la región triqui y sus líderes naturales más representativos le apuesten a la paz y vivan en armonía; la paz no es un decreto, ni un documento que se firma y se convierte en letra muerta. “La paz son hechos, no palabras, acciones concretas de abatimiento de la pobreza y no buenas intenciones y discursos retóricos”.

Hoy la UBISORT convoca a toda la nación triqui a unificarse en torno a la paz, las comunidades indígenas reclaman salir de la pobreza que provoca hambre y miseria en los hogares triquis, la violencia y la inseguridad de la zona, ha dejado una cadena de odios, crímenes y venganzas políticas, derramamiento de sangre innecesario que ha enlutado familias y dejado en la orfandad a mujeres y niños.

Las comunidades indígenas de la UBISORT dan a conocer la decisión de participar activamente en la ratificación del acuerdo de paz firmado en el 2012 y exhorta a todos los participantes en este acuerdo histórico de la región triqui, para asumir con responsabilidad el reto de la paz con justicia y dignidad; que los compromisos establecidos sean un ejercicio serio que coadyuven a solucionar el rezago social y la marginación de la etnia triqui.

Hace el llamado al MULT y MULTI a participar activamente en la consolidación de los acuerdos de paz y respetar el pacto de paz propuesto por las comunidades.

La UBISORT asegura estar dispuesta a caminar en concordia y construir la paz, y espera ser convocada, pues las condiciones son precisas y es tiempo de cambios verdaderos en la zona triqui, por lo que solicita lugar y fecha para la firma de los acuerdos, que sean avalados por el gobierno estatal y el gobierno federal.

La carta está firmada por el representante y vocero de la organización, Fabián Pereda Pereda y las comunidades indígenas de la UBISORT, Guadalupe Tilapa; Yutuzani; La Sabana; La Cumbre Yerbasanta; y El Diamante, Copala.