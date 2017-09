La ejecución del PED 2010-2016, en entredicho

*No existe documentación sobre el destino de más de 428 millones de pesos durante el gobierno Gabino Cué: COPLADE

Carolina ESPINA

La ejecución total del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, está en entredicho, ya que no existe documentación sobre el destino de más de 428 millones de pesos, los cuales debieron ser ejercidos en beneficio de los oaxaqueños por el entonces gobernador, Gabino Cué Monteagudo.

La aplicación de los recursos oficiales y la acreditación de la forma en que la administración anterior usó el dinero, no está del todo clara ya que el PED no se ejecutó adecuadamente durante los seis años de la administración anterior.

El coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), Ángel Meixueiro González, sostuvo que los recursos para impulsar al estado hacia el desarrollo no tienen sustento de gasto, ya que sólo existe documentación comprobatoria incompleta de proyectos supuestamente llevados a cabo y que no existieron.

Informó que tras analizar los documentos dejados por la anterior administración, se concluyó que simplemente no hay comprobaciones, “no sabemos en qué usaron esos recursos porque evidentemente no hay obras que lo soporten, no hay infraestructura, no hay nada y mucho menos concuerda con lo programado”.

Dijo que la oficina a su cargo, tiene el proyecto de diseñar un Plan de Desarrollo para paliar esas deficiencias y sobre todo, ejecutar las obras planeadas que no se llevaron a cabo, porque fueron consultadas las regiones en esa administración y se determinó cuáles eran las obras más necesarias, pero no se realizaron.

“El entonces gobernador Gabino Cué no cumplió con lo ofrecido a los oaxaqueños, no hay documentación alguna que soporte lo que pretendía realizar, no acreditó las obras, en las regiones aún siguen esperando los ofrecimientos realizados y existe ahorita una sed de justicia, una necesidad impresionante de transparencia y que no se malgaste el dinero”.

Sostuvo que todas las inconsistencias encontradas se están plasmando en expedientes para que sean las autoridades correspondientes quienes hagan las investigaciones necesarias y se determine lo consiguiente.