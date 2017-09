Voy con AMLO: líder de locatarios

*José Luis Díaz Cabrera, dirigente en el Mercado de Abasto, dice que ya no le interesa quién vaya por el PRI

Guillermo CASTILLEJOS ÁVILA

Voy con López Obrador, ha cometido errores, pero me convence el hecho de que sea un líder de altura, como pensador, como político, me interesa un buen administrador para el país, no me interesa quien vaya por el PRI, afirmó José Luis Díaz Cabrera, Presidente de la Organización Unificadora en la Zona Húmeda del Mercado de Abasto.

Hay una gran efervescencia hacia Andrés Manuel López Obrador, a consecuencia de grandes errores cometidos a nivel federal; la gente está harta, cansada de falta de capacidad e imprudencias que se han cometido, poniendo al país de rodillas, lo dice todo mundo, sostuvo en entrevista.

Aceptó Díaz Cabrera que es la tercera ocasión que López Obrador va por la presidencia, tiene oportunidad de llegar a Los Pinos, sería la última, el tiempo, la edad no le daría para mas, si no la obtiene dijo claramente que se va a la chingada, que dejaría esto por la paz.

Como ciudadano estaría de acuerdo en darle la oportunidad para ver si como ronca duerme, dijo el dirigente de comerciantes, señalando que sería bueno que hubiera un cambio para ver si es posible que pudieran mejorar las condiciones en que se encuentra el país.

Recordó que cuando gobernó la ciudad de México, hubo un gran avance, no podemos ser tan ciegos ni cerrar los ojos, no me importa su forma de ser, me interesa que administre correctamente intereses del país, expresó.

MAL CON PEÑA NIETO

Con Peña Nieto estamos muy mal, la opinión que se tiene en todo México es que los resultados han sido negativos para todos los mexicanos. Necesitamos un gobernante que realmente gobierne, anteponiendo intereses del pueblo, pero vemos que están más asustados que preocupados por diseñar estrategias que permitan salir adelante.

Subrayó que como ciudadano esperaría de Peña Nieto en su último año de mandato, el relevo, no pedimos más reformas, queremos que cuando menos nos dejen trabajar.

DISPENDIO INDISCRIMINADO

Sobre la inseguridad en Oaxaca, bloqueos, marchas, manifestaciones, dijo que los grupos se mal acostumbraron a un dispendio indiscriminado de recursos económicos para calmar sus ansias de poder.

Pero la situación ha cambiado, leyes y reglamentos no permiten manga ancha a los gobernadores para hacer y deshacer a sus anchas, como era antes, a base de dinero calmaban todo, ahora no.

El gobierno de Alejandro Murat debe tener la autoridad suficiente y la firme intención de lograr un buen desarrollo económico del estado; necesitamos gente que conozca realmente al sector productivo, se necesita apoyar el sector de consumo o el sector de abastos, lograr una coordinación perfecta que pueda ayudar y fortalecer a nuestros productores.

Celebró que el mandatario oaxaqueño haya retomado el tema de las audiencias públicas, porque es necesario que el gobierno tenga las puertas abiertas, esté cerca del pueblo, de la gente.

EXIGIMOS, NO PEDIMOS

Al referirse al Mercado de Abasto, Díaz Cabrera dijo que hay muchísimo trabajo por hacer en la zona de módulos comerciales, donde los pasillos están terriblemente lastimados, hay que renovar esos espacios de uso común, mejorar el alumbrado público para generar seguridad.

Subrayó que el hecho de que estén oscuros los pasillos da oportunidad al delincuente de delinquir.

Del proyecto de otro mercado, dijo que tiene años y nuevamente están impulsando una nueva central de abasto, el mercado “Margarita Maza de Juárez” quedaría como mercado zonal, tiene que seguir funcionando, porque de ese lugar dependen miles de familias.

Dijo estar dispuestos a colaborar, aseguró que como comercio establecido pagan impuestos a los gobiernos federal, estatal y municipal, como derecho de piso, todo se paga, nada les regalan, por eso tienen el derecho de exigir, no pedir que los espacios señalados sean renovados, finalizó.